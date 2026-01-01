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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Kutt

Kutt es un acortador de URL autoalojado que te da control total sobre tus enlaces cortos, datos de analíticas y acceso de usuario. Crea URL cortas de marca en tu propio dominio, haz un seguimiento de las estadísticas de clics por enlace y gestiona todo a través de una interfaz de administración limpia, sin enviar datos a servicios comerciales como Bitly o TinyURL.

Más allá del acortamiento básico, Kutt te permite proteger enlaces con contraseñas, establecer fechas de caducidad automáticas y gestionar usuarios registrados. Una API REST completa y extensiones del navegador para Chrome y Firefox facilitan la integración de la creación de enlaces en los flujos de trabajo existentes. El autoalojamiento significa que tus datos de enlaces permanecen privados y no pagas tarifas por clic.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kutt

Soporte para dominio personalizado

Sirve enlaces cortos desde tu propio dominio de marca para que cada URL que compartas refuerce tu identidad en lugar de un servicio de terceros.

Análisis por enlace

Haz seguimiento de los clics, las referencias, los países y los dispositivos para cada enlace acortado para medir el alcance y el rendimiento de la campaña.

Enlaces protegidos con contraseña

Añade una contraseña opcional a cualquier enlace para que solo las personas con la contraseña puedan acceder a la URL de destino.

Expiración del enlace

Fija una fecha de caducidad automática en cualquier enlace y deja de funcionar sin ninguna intervención manual. Útil para campañas sensibles al tiempo.

REST API

Crea, gestiona y elimina enlaces programáticamente a través de una API completa, facilitando la integración de Kutt en tus aplicaciones y flujos de trabajo.

Administración de usuarios

El panel de administración te permite gestionar los usuarios registrados y todos los enlaces de todo el sistema, con el registro y el acceso anónimo deshabilitados por defecto.

¿Por qué ejecutar Kutt en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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