Desplegar Kutt con un solo clic.
Moderno acortador de URL de código abierto con dominios personalizados, análisis de clics y una API REST completa.
Elige un plan VPS para Kutt
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Kutt
Kutt es un acortador de URL autoalojado que te da control total sobre tus enlaces cortos, datos de analíticas y acceso de usuario. Crea URL cortas de marca en tu propio dominio, haz un seguimiento de las estadísticas de clics por enlace y gestiona todo a través de una interfaz de administración limpia, sin enviar datos a servicios comerciales como Bitly o TinyURL.
Más allá del acortamiento básico, Kutt te permite proteger enlaces con contraseñas, establecer fechas de caducidad automáticas y gestionar usuarios registrados. Una API REST completa y extensiones del navegador para Chrome y Firefox facilitan la integración de la creación de enlaces en los flujos de trabajo existentes. El autoalojamiento significa que tus datos de enlaces permanecen privados y no pagas tarifas por clic.
Funciones clave de Kutt
Soporte para dominio personalizado
Sirve enlaces cortos desde tu propio dominio de marca para que cada URL que compartas refuerce tu identidad en lugar de un servicio de terceros.
Análisis por enlace
Haz seguimiento de los clics, las referencias, los países y los dispositivos para cada enlace acortado para medir el alcance y el rendimiento de la campaña.
Enlaces protegidos con contraseña
Añade una contraseña opcional a cualquier enlace para que solo las personas con la contraseña puedan acceder a la URL de destino.
Expiración del enlace
Fija una fecha de caducidad automática en cualquier enlace y deja de funcionar sin ninguna intervención manual. Útil para campañas sensibles al tiempo.
REST API
Crea, gestiona y elimina enlaces programáticamente a través de una API completa, facilitando la integración de Kutt en tus aplicaciones y flujos de trabajo.
Administración de usuarios
El panel de administración te permite gestionar los usuarios registrados y todos los enlaces de todo el sistema, con el registro y el acceso anónimo deshabilitados por defecto.
¿Por qué ejecutar Kutt en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web