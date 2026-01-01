Despliega Memos con instalación en un clic.
Aplicación de notas ligera y centrada en la privacidad, con una línea de tiempo fluida para capturar pensamientos al instante.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Memos
Memos es una aplicación de toma de notas autoalojada, construida en torno a una sencilla línea de tiempo que elimina la fricción de las herramientas de notas tradicionales: sin títulos, sin carpetas, solo escribe y guarda. Soporta formato Markdown, organización por hashtags, archivos adjuntos de imágenes, búsqueda de texto completo y acceso multiusuario desde un único contenedor ligero respaldado por SQLite.
Ejecutar Memos en tu propio VPS significa que tus notas nunca tocan un servidor de terceros, se eliminan las tarifas de suscripción y toda tu base de conocimientos capturada permanece accesible indefinidamente sin el riesgo de interrupciones del servicio que afectan a las plataformas comerciales de toma de notas.
Funciones clave de Memos
Captura sin esfuerzo
No necesitas títulos ni carpetas — abre la aplicación, escribe tu idea y guarda en segundos sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Soporte de Markdown
Formatea notas con encabezados, bloques de código, listas de verificación y enlaces usando la sintaxis estándar de Markdown.
Organización de Hashtags
Etiqueta las notas con hashtags mientras escribes y filtra la línea de tiempo al instante para revisar cualquier tema o proyecto.
Búsqueda de texto completo
Encuentra cualquier nota en todo tu historial en milisegundos sin navegar por jerarquías de carpetas.
Privacidad completa
Todas las notas se quedan en tu VPS: sin análisis de publicidad, sin sincronización en la nube con terceros y sin cuotas de suscripción.
¿Por qué ejecutar Memos en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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