Instala Gopeed con un solo clic.
Gestor de descargas multiprotocolo de alta velocidad compatible con HTTP, BitTorrent y enlaces magnet desde cualquier navegador web.
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Todo lo que puedes crear con Gopeed
Gopeed es un gestor de descargas de alta velocidad y cÃ³digo abierto que acelera las transferencias dividiendo cada archivo en mÃºltiples conexiones simultÃ¡neas. Es compatible con HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet de forma nativa, y su sistema de extensiones te permite aÃ±adir compatibilidad con sitios y protocolos adicionales. Construido sobre un motor Go con una interfaz web limpia, Gopeed funciona igual en cualquier lugar y se gestiona completamente desde tu navegador.
Autoalojar Gopeed en tu VPS significa que las descargas se ejecutan con el ancho de banda del centro de datos y finalizan en segundo plano, independientemente de tu dispositivo o conexiÃ³n local. Los archivos completados se almacenan en el lado del servidor para su posterior recuperaciÃ³n, y mantienes el control total sobre tu historial de descargas y datos sin depender de extensiones de navegador o servicios de descarga comerciales.
Funciones clave de Gopeed
AceleraciÃ³n de multiconexiÃ³n
Divide cada descarga en mÃºltiples conexiones paralelas para usar todo el ancho de banda disponible y terminar mÃ¡s rÃ¡pido.
Compatibilidad multi-protocolo
Descarga a travÃ©s de HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet desde una Ãºnica interfaz unificada.
Sistema de ExtensiÃ³n
Instala extensiones para aÃ±adir compatibilidad con nuevos sitios, protocolos y comportamiento de descarga personalizado.
AdministraciÃ³n basada en navegador
Poner en cola, supervisar y controlar cada descarga desde cualquier dispositivo con un navegador web. No requiere instalaciÃ³n de cliente.
Velocidades de descarga del centro de datos
Las descargas se ejecutan en tu VPS a todo el ancho de banda del servidor, liberando tu dispositivo local y tu conexiÃ³n a internet.
Â¿Por quÃ© ejecutar Gopeed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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