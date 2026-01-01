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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Elasticsearch

Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis distribuido y RESTful en el corazón del Elastic Stack. Construido sobre Apache Lucene, proporciona búsqueda de texto completo, agregaciones complejas e indexación casi en tiempo real a través de conjuntos de datos masivos. Su arquitectura distribuida soporta el sharding y la replicación automáticos, permitiendo la escalabilidad horizontal desde un único nodo hasta un gran clúster.

Alojar Elasticsearch por tu cuenta en tu VPS te proporciona recursos dedicados para un rendimiento de consulta consistente, control total sobre la configuración de índices y las políticas de retención, y la capacidad de integrarlo con tu propio stack de registro, monitorización y aplicaciones sin precios por documento ni restricciones de proveedor.

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Funciones clave de Elasticsearch

Búsqueda de texto completo

Búsqueda potente con puntuación de relevancia, resaltado, coincidencia difusa y soporte de sinónimos, basada en la madura biblioteca Apache Lucene.

Indexación en tiempo real

Los documentos se pueden buscar en milisegundos desde su ingesta, lo que permite análisis casi en tiempo real y búsqueda en tiempo real en conjuntos de datos actualizados continuamente.

Agregaciones enriquecidas

Calcula métricas, histogramas y agrupaciones multinivel en una sola consulta, impulsando paneles interactivos e informes de inteligencia de negocios.

Arquitectura Distribuida

La fragmentación y replicación automáticas distribuyen los datos entre nodos para una alta disponibilidad y escalabilidad horizontal a medida que los volúmenes de datos crecen.

API REST JSON

Una interfaz HTTP/JSON sencilla permite a cualquier lenguaje de programación consultar, indexar y gestionar datos sin controladores propietarios ni una configuración de cliente compleja.

¿Por qué ejecutar Elasticsearch en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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