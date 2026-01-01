Implementa Elasticsearch con un solo clic.
Motor de búsqueda y análisis distribuido creado a partir de Apache Lucene para la búsqueda de texto completo, el registro y el análisis de datos en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con Elasticsearch
Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis distribuido y RESTful en el corazón del Elastic Stack. Construido sobre Apache Lucene, proporciona búsqueda de texto completo, agregaciones complejas e indexación casi en tiempo real a través de conjuntos de datos masivos. Su arquitectura distribuida soporta el sharding y la replicación automáticos, permitiendo la escalabilidad horizontal desde un único nodo hasta un gran clúster.
Alojar Elasticsearch por tu cuenta en tu VPS te proporciona recursos dedicados para un rendimiento de consulta consistente, control total sobre la configuración de índices y las políticas de retención, y la capacidad de integrarlo con tu propio stack de registro, monitorización y aplicaciones sin precios por documento ni restricciones de proveedor.
Funciones clave de Elasticsearch
Búsqueda de texto completo
Búsqueda potente con puntuación de relevancia, resaltado, coincidencia difusa y soporte de sinónimos, basada en la madura biblioteca Apache Lucene.
Indexación en tiempo real
Los documentos se pueden buscar en milisegundos desde su ingesta, lo que permite análisis casi en tiempo real y búsqueda en tiempo real en conjuntos de datos actualizados continuamente.
Agregaciones enriquecidas
Calcula métricas, histogramas y agrupaciones multinivel en una sola consulta, impulsando paneles interactivos e informes de inteligencia de negocios.
Arquitectura Distribuida
La fragmentación y replicación automáticas distribuyen los datos entre nodos para una alta disponibilidad y escalabilidad horizontal a medida que los volúmenes de datos crecen.
API REST JSON
Una interfaz HTTP/JSON sencilla permite a cualquier lenguaje de programación consultar, indexar y gestionar datos sin controladores propietarios ni una configuración de cliente compleja.
¿Por qué ejecutar Elasticsearch en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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