Implementa eKuiper con un solo clic.
Motor SQL y de reglas ligero para análisis de flujo en tiempo real de datos IoT en el borde.
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Todo lo que puedes crear con eKuiper
LF Edge eKuiper es un proyecto de Linux Foundation Edge que ofrece procesamiento de flujos en tiempo real y análisis basado en reglas a dispositivos de borde con recursos limitados. Con un tamaño reducido de aproximadamente 10 MB, ingiere datos de brokers MQTT, puntos finales HTTP, Kafka, fuentes de archivos y docenas de otros protocolos, y luego los transforma sobre la marcha utilizando una sintaxis SQL familiar o un editor de reglas visual de arrastrar y soltar.
Alojar eKuiper en tu propio VPS pone toda la cadena de análisis de IoT bajo tu control: los datos de los sensores, las reglas de negocio y la inferencia de aprendizaje automático permanecen en la infraestructura que posees, sin tarifas de nube por mensaje y sin dependencia ascendente. Esta plantilla agrupa el motor eKuiper con la interfaz de usuario de gestión oficial basada en web para la creación visual de flujos y reglas.
Funciones clave de eKuiper
Procesamiento de flujo SQL
Filtrar, agregar, unir y transformar flujos de IoT en tiempo real utilizando la sintaxis ANSI SQL en lugar de escribir código Go o Java personalizado.
Gestor visual de reglas
La consola web integrada te permite construir flujos, reglas y canalizaciones de datos a través de un editor gráfico de arrastrar y soltar sin tocar los archivos de configuración.
MQTT y Kafka nativos
Los conectores de primera clase para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB facilitan la conexión de sensores industriales y agentes de mensajes.
Inferencia de aprendizaje automático en el borde
Integra modelos de TensorFlow Lite y ONNX directamente dentro de consultas SQL para ejecutar detección de anomalías y clasificación en datos de sensores en tiempo real.
Pequeña huella de borde
El motor se ejecuta en aproximadamente 10 MB de memoria, por lo que se implementa cómodamente en planes VPS ligeros junto con otras aplicaciones.
Extensibilidad de plugins
Amplía eKuiper con plugins personalizados de Go, Python o portátiles para añadir fuentes, sumideros y funciones SQL propietarias adaptadas a tu carga de trabajo.
¿Por qué ejecutar eKuiper en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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