Implementa ArangoDB con un solo clic.
Base de datos multimodelo nativa que soporta grafos, documentos y datos clave-valor a través de un único lenguaje de consulta unificado.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ArangoDB
ArangoDB es una base de datos multi-modelo nativa de código abierto que gestiona gráficos, documentos y datos de clave-valor dentro de un único motor. A diferencia de las bases de datos especializadas que te encierran en un único modelo de datos, ArangoDB te permite mezclar modelos en una sola consulta utilizando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando la sobrecarga de mantener sistemas separados para diferentes tipos de datos.
Autoalojar ArangoDB te da control total sobre tus datos, esquema y optimización del rendimiento sin tarifas de licencia ni límites de uso. Su interfaz web integrada proporciona exploración visual de gráficos, ejecución de consultas, gestión de colecciones y monitorización del servidor sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones clave de ArangoDB
Consultas multimodelo
Consulta grafos, documentos y datos clave-valor juntos en una única sentencia AQL sin uniones entre bases de datos separadas.
Recorrido de grafos
Recorre las relaciones a través de millones de nodos conectados con algoritmos de grafos nativos, incluyendo la ruta más corta, las k-rutas más cortas y la coincidencia de patrones.
Interfaz de usuario web integrada
Gestiona colecciones, ejecuta consultas, visualiza gráficos y monitoriza el rendimiento del servidor desde un panel de control accesible desde el navegador en el puerto 8529.
Esquema flexible
Almacena documentos JSON sin esquema o aplica una estructura por colección, adaptándote a los requisitos de datos cambiantes sin migraciones.
AQL Poder
El Lenguaje de consulta de ArangoDB combina recorridos de grafos, filtrado de documentos y agregaciones en una sintaxis expresiva y legible similar a SQL.
¿Por qué ejecutar ArangoDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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