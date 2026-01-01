GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que da a los equipos de ingeniería y de producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a tu almacén de datos existente: BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL, para que los resultados de los experimentos se analicen donde ya residen tus datos, sin necesidad de canalizar eventos a través de un servicio de terceros.

Alojar GrowthBook en tu propio VPS elimina el precio por puesto, mantiene las configuraciones de los experimentos y los datos de los usuarios en tu propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un coste de infraestructura fijo, lo cual es fundamental para los equipos de sectores regulados o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.