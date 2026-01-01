Implementa GrowthBook con un solo clic.
Plataforma de gestión de funcionalidades de código abierto y pruebas A/B con análisis de experimentos nativo de almacén de datos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con GrowthBook
GrowthBook es una plataforma de código abierto para feature flags y pruebas A/B que da a los equipos de ingeniería y de producto control total sobre su infraestructura de experimentación. Se conecta directamente a tu almacén de datos existente: BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse o PostgreSQL, para que los resultados de los experimentos se analicen donde ya residen tus datos, sin necesidad de canalizar eventos a través de un servicio de terceros.
Alojar GrowthBook en tu propio VPS elimina el precio por puesto, mantiene las configuraciones de los experimentos y los datos de los usuarios en tu propia infraestructura, y permite un número ilimitado de miembros de equipo y experimentos a un coste de infraestructura fijo, lo cual es fundamental para los equipos de sectores regulados o que desarrollan productos sensibles a la privacidad.
Funciones clave de GrowthBook
Pruebas A/B avanzadas
Ejecutar experimentos con métodos estadísticos bayesianos y frecuentistas, reducción de varianza CUPED y pruebas secuenciales para llegar a conclusiones más rápido con mayor precisión.
Administración de banderas de características
Dirige el lanzamiento de funciones por atributos de usuario, porcentaje o indicadores de requisitos previos, lo que permite lanzamientos graduales y reversiones instantáneas sin nuevas implementaciones.
Análisis nativo de almacén de datos
Las métricas de los experimentos se calculan directamente en BigQuery, Snowflake, Redshift o PostgreSQL, manteniendo los datos sensibles en tu infraestructura existente.
SDKs multilingües
Integra GrowthBook en cualquier pila con SDKs oficiales para React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android y más.
Editor visual de experimentos
Puedes lanzar pruebas A/B sin código en páginas web utilizando el editor visual, sin requerir cambios de ingeniería en el código base de la aplicación.
¿Por qué ejecutar GrowthBook en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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