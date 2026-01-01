ByteChef es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear integraciones de API y automatizar flujos de trabajo a través de aplicaciones SaaS, API internas y bases de datos mediante un editor visual. Con soporte para más de 200 componentes y múltiples lenguajes de programación, tanto los usuarios técnicos como los no técnicos pueden construir automatizaciones sofisticadas sin escribir código extenso.

Alojar ByteChef en tu propio VPS mantiene la lógica de tu flujo de trabajo, tus credenciales y tus datos comerciales completamente bajo tu control — sin acceso de proveedores, sin precios basados en el uso y sin dependencia de una nube de automatización de terceros.