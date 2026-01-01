Locust es una herramienta de pruebas de carga de cĆ³digo abierto basada en Python que permite a los equipos de ingenierĆ­a definir el comportamiento del usuario en cĆ³digo Python simple y reproducir millones de solicitudes simultĆ”neas contra cualquier objetivo HTTP o de protocolo personalizado. A diferencia de las herramientas con interfaz grĆ”fica (GUI) como prioridad, los escenarios de Locust son scripts con control de versiones, lo que facilita la revisiĆ³n, parametrizaciĆ³n e integraciĆ³n de las pruebas en pipelines de CI/CD.

La interfaz web integrada muestra el rendimiento en tiempo real, los percentiles de tiempo de respuesta y las tasas de error mientras se ejecutan las pruebas, y te permite aumentar o disminuir usuarios en tiempo real sin reiniciar. Autoalojar Locust en tu VPS mantiene el trĆ”fico de prueba y las credenciales fuera de la infraestructura SaaS de terceros y te permite ubicar el generador de carga cerca del sistema objetivo para minimizar la latencia de red artificial.