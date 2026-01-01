Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado de código abierto creada específicamente para la colaboración entre dominios de diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que encierran a los equipos en modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construida sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y produce código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.

Alojar Penpot por tu cuenta en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo del cliente y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por puesto, sin dependencia de proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.