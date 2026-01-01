Implementa Penpot con un solo clic.
Plataforma de diseño y prototipado de UI/UX de código abierto, construida sobre estándares web para diseñadores y desarrolladores.
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Todo lo que puedes crear con Penpot
Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado de código abierto creada específicamente para la colaboración entre dominios de diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que encierran a los equipos en modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construida sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y produce código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.
Alojar Penpot por tu cuenta en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo del cliente y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por puesto, sin dependencia de proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.
Funciones clave de Penpot
Colaboración en tiempo real
Varios diseñadores pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente con presencia de cursor, comentarios en línea y actualizaciones en tiempo real.
Salida SVG nativa
Cada diseño se exporta a SVG estándar con propiedades CSS que los desarrolladores pueden copiar directamente en el código, eliminando las conjeturas en la entrega.
Sistema de componentes
Crea sistemas de diseño escalables con componentes reutilizables, variantes, anulaciones anidadas y bibliotecas compartidas en todos los proyectos.
Prototipado interactivo
Crea prototipos interactivos con transiciones, superposiciones y comportamientos de desplazamiento para probar y validar flujos de usuario antes del desarrollo.
Entrega al desarrollador
El panel de inspección expone los valores CSS, las dimensiones y los activos para que los desarrolladores obtengan especificaciones precisas sin necesidad de acceso a herramientas de diseño.
Ecosistema de plugins
Amplía Penpot con una API de plugins de JavaScript para crear flujos de trabajo personalizados e integrarla con tu cadena de herramientas de diseño existente.
¿Por qué ejecutar Penpot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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