Medusa es un servidor de automatización de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de series de TV. Rastrea las series que sigues, monitoriza indexadores de Usenet y rastreadores de torrents en busca de nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a través de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca, todo ello gestionado desde una interfaz de usuario web pulida inspirada en SickBeard y SickChill.

Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema Servarr más amplio, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a través de plugins nativos.