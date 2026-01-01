Implementa Medusa con un solo clic.
Gestor automático de biblioteca de vídeo para series de televisión. Obtiene nuevos episodios en el momento en que aparecen en los indexadores.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Medusa
Medusa es un servidor de automatización de larga trayectoria, mantenido por la comunidad, para bibliotecas de series de TV. Rastrea las series que sigues, monitoriza indexadores de Usenet y rastreadores de torrents en busca de nuevos lanzamientos de episodios, descarga los archivos coincidentes a través de tu descargador existente, luego los renombra, etiqueta y mueve a tu biblioteca, todo ello gestionado desde una interfaz de usuario web pulida inspirada en SickBeard y SickChill.
Alojar Medusa en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema Servarr más amplio, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab a través de plugins nativos.
Funciones clave de Medusa
Seguimiento de programas y episodios
Añade programas de TVDB, TVMaze o IMDb y Medusa vigila cada temporada en busca de nuevos episodios a medida que aparecen en los indexadores.
Perfiles de preferencia de calidad
Define la calidad, resolución, códec y preferencias de idioma por programa para que la versión correcta gane cuando aparezcan varios candidatos.
Soporte de indexador nativo
Plugins integrados para indexadores de Newznab y Torznab, además de soporte directo para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent.
Búsqueda de subtítulos
Busca en OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi subtítulos coincidentes en tus idiomas preferidos después de cada descarga.
Automatización del posprocesamiento
Renombra, etiqueta y mueve los archivos descargados a diseños de carpetas compatibles con Plex/Jellyfin/Emby sin clasificación manual.
¿Por qué ejecutar Medusa en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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