MeTube es un frontend basado en navegador para yt-dlp que te permite descargar vídeos de YouTube y más de 1.000 plataformas más desde cualquier dispositivo sin instalar software. Admite la selección de calidad hasta 4K, la extracción de solo audio a MP3, la descarga de listas de reproducción y canales, y una cola de descarga en tiempo real con seguimiento del progreso, todo desde una interfaz limpia y adaptada a móviles.

Autoalojar MeTube en tu VPS significa que las descargas se ejecutan a velocidades de centro de datos, los archivos se almacenan en el servidor para su posterior recuperación y el servicio sigue funcionando a medida que las plataformas cambian, independientemente de las extensiones de navegador que se rompen o de las herramientas de descarga comerciales que imponen límites de calidad y requieren cuentas.