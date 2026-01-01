Implementa Snapdrop con un solo clic.
Compartición de archivos local basada en navegador inspirada en AirDrop: sin cuentas, sin aplicaciones, funciona en cualquier plataforma.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Snapdrop
Snapdrop es una herramienta de intercambio de archivos basada en web, bellamente sencilla, que elimina la fricción de transferir archivos entre dispositivos. Inspirada en AirDrop de Apple, pero funcionando en todas las plataformas y navegadores, Snapdrop descubre automáticamente los dispositivos en la misma red y permite transferencias instantáneas peer-to-peer — sin cuentas, sin instalaciones de aplicaciones y sin necesidad de configuración.
Alojar Snapdrop en tu propio VPS crea un entorno de intercambio de archivos privado y siempre disponible, completamente dentro de tu infraestructura. A diferencia del servicio público Snapdrop.net, tu instancia autoalojada mantiene todos los datos de descubrimiento y transferencia en tu propia red, lo cual es crítico para organizaciones que manejan información confidencial o que operan en entornos con estrictos requisitos de manejo de datos.
Funciones clave de Snapdrop
Cero configuración
Los dispositivos en la misma red se descubren automáticamente: abre el navegador, ve tus dispositivos y empieza a compartir inmediatamente.
Soporte multiplataforma
Funciona en Windows, macOS, Linux, iOS y Android desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar ninguna aplicación en ningún dispositivo.
Transferencias entre pares
Las transferencias directas con tecnología WebRTC mantienen los archivos en movimiento entre dispositivos sin pasar por tu servidor, maximizando la velocidad y la privacidad.
Sin límites de tamaño de archivo
Transfiere archivos de cualquier tamaño sin las restricciones de subida o la compresión impuestas por los servicios de compartición en la nube.
No se requieren cuentas
Uso compartido completamente anónimo: sin registro, sin información personal y sin almacenamiento persistente de archivos transferidos.
¿Por qué ejecutar Snapdrop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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