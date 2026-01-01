Polaris es un servidor de streaming de música de código abierto escrito en Rust, diseñado para que una biblioteca de música personal esté disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil con hardware mínimo. El núcleo de Rust mantiene el uso de memoria y la carga de CPU lo suficientemente bajos como para funcionar cómodamente en planes VPS de nivel básico, mientras indexa sin problemas bibliotecas con decenas de miles de pistas en formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF.

Alojar Polaris por tu cuenta mantiene cada álbum, ripeo y descarga de Bandcamp bajo tu control, sin cuotas mensuales, sin rotación de catálogo y sin datos de escucha vendidos a terceros. La primera persona que abre la interfaz web completa un breve asistente de configuración que empareja la ruta de la biblioteca con una cuenta de administrador, de modo que las credenciales iniciales nunca aparecen en los registros ni en la plantilla de despliegue.