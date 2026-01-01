Rallly es una herramienta de programaciÃ³n y encuestas de grupo de cÃ³digo abierto y respetuosa con la privacidad, diseÃ±ada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen quÃ© franjas horarias les convienen; no se requiere cuenta para los participantes. El panel de control del organizador destaca las franjas horarias mÃ¡s populares, lo que facilita confirmar la hora final.

Autoalojar Rallly en tu VPS mantiene los correos electrÃ³nicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tÃº controlas, en lugar de en un servicio de programaciÃ³n de terceros. La plataforma es compatible con mÃºltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalizaciÃ³n de marca y autenticaciÃ³n por enlace mÃ¡gico de correo electrÃ³nico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un Ãºnico contenedor Next.js mÃ¡s PostgreSQL, lo suficientemente pequeÃ±a para uso personal y lo suficientemente robusta para un equipo pequeÃ±o o un club.