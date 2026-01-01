Flarum es una plataforma de foros de prÃ³xima generaciÃ³n que reinventa la discusiÃ³n en lÃ­nea para la web moderna. Construida con un enfoque de prioridad mÃ³vil, ofrece una experiencia elegante, rÃ¡pida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foros tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y sin distracciones.

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