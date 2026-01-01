Vince Analytics es un servidor de análisis web ligero y autoalojado, diseñado para individuos y pequeños equipos que quieren tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente. Esto facilita su funcionamiento en cualquier VPS sin una configuración compleja.

Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, para que puedas migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las visitas a páginas, los visitantes únicos, los referentes y los eventos personalizados, mientras sigue siendo totalmente compatible con GDPR, CCPA y PECR. No se requieren cookies.