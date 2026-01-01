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Proxy de compresión de contexto de código abierto que reduce el uso de tokens de LLM entre un 60 y un 95 % para agentes de IA y herramientas de codificación.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Headroom

Headroom es un middleware de compresión de contexto de código abierto para agentes de IA y aplicaciones impulsadas por LLM. Implementado como un proxy transparente, se sitúa entre tu agente y cualquier punto final de API compatible con OpenAI, comprimiendo automáticamente las salidas de herramientas, los registros, los fragmentos RAG, los archivos y el historial de conversaciones, lo que reduce el uso de tokens entre un 60 y un 95 % sin pérdida de precisión en la respuesta.

Headroom se integra de forma nativa con Claude Code, Cursor y otras herramientas compatibles con MCP a través de su interfaz de servidor MCP integrada. El autoalojamiento en tu VPS elimina la exposición de datos a terceros y te da control total sobre a qué backend de IA se conectan tus agentes.

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Funciones clave de Headroom

Ahorros masivos de Token

Comprime las salidas de las herramientas, los registros y el historial de conversaciones antes de enviarlos al LLM, reduciendo el uso de tokens entre el 60 % y el 95 % sin sacrificar la precisión.

Proxy sin código

Actúa como un proxy transparente entre tu agente y cualquier API compatible con OpenAI: no se requieren cambios en el SDK para empezar a ahorrar tokens de inmediato.

Deduplicación de contexto

Desduplica automáticamente el contexto compartido entre Claude, Codex, Gemini y otros agentes que se ejecutan en la misma sesión.

Soporte de servidor MCP

Expone herramientas de compresión como puntos finales MCP, integrándose de forma nativa con Claude Code, Cursor y cualquier agente de codificación compatible con MCP.

Enrutamiento personalizado del backend

Enruta las solicitudes a cualquier backend compatible con OpenAI configurando una única variable de entorno. No se requieren cambios en el código del agente.

¿Por qué ejecutar Headroom en Hostinger?

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