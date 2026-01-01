Headroom es un middleware de compresión de contexto de código abierto para agentes de IA y aplicaciones impulsadas por LLM. Implementado como un proxy transparente, se sitúa entre tu agente y cualquier punto final de API compatible con OpenAI, comprimiendo automáticamente las salidas de herramientas, los registros, los fragmentos RAG, los archivos y el historial de conversaciones, lo que reduce el uso de tokens entre un 60 y un 95 % sin pérdida de precisión en la respuesta.

Headroom se integra de forma nativa con Claude Code, Cursor y otras herramientas compatibles con MCP a través de su interfaz de servidor MCP integrada. El autoalojamiento en tu VPS elimina la exposición de datos a terceros y te da control total sobre a qué backend de IA se conectan tus agentes.