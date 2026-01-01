Desplegar OCS Inventory NG en un solo clic.
Servidor de gestiĆ³n de activos de TI de cĆ³digo abierto que rastrea hardware, software y despliega paquetes en toda tu flota.
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Todo lo que puedes crear con OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) es una soluciĆ³n de gestiĆ³n de activos y despliegue de software de cĆ³digo abierto y gratuita que ha sido perfeccionada desde 2001. Agentes ligeros instalados en puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX informan de inventarios detallados de hardware y software a un servidor central, mientras que los escaneos SNMP y el descubrimiento de IP extienden la visibilidad a impresoras, conmutadores, routers y otros dispositivos sin agente.
Alojar OCS Inventory en tu propio VPS mantiene cada huella digital de dispositivo, registro de licencia y paquete desplegado bajo tu control. La consola web incluida, la base de datos MySQL y la API REST son los mismos componentes utilizados por empresas que gestionan infraestructuras de TI de mĆ”s de 100.000 dispositivos, sin tarifas por activo y sin dependencia de SaaS de terceros.
Funciones clave de OCS Inventory NG
Inventario de hardware y software
Los agentes ligeros recopilan datos detallados de CPU, memoria, almacenamiento, perifĆ©ricos y software instalado de puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android y AIX.
Despliegue de paquetes
Distribuir scripts, instaladores y paquetes de configuraciĆ³n a los agentes a travĆ©s de HTTPS, con controles de ancho de banda que escalan a flotas de mĆ”s de 100.000 dispositivos.
SNMP y descubrimiento de red
Escanear subredes y consultar dispositivos SNMP para inventariar impresoras, conmutadores, routers y otros equipos que no pueden ejecutar un agente.
Informes de cumplimiento de licencias
Rastrea las aplicaciones instaladas en todo tu entorno y crea informes de mediciĆ³n de software para verificar el uso de licencias y las renovaciones.
API REST e integraciones
La API REST integrada y el plugin de sincronizaciĆ³n de GLPI alimentan datos de activos a sistemas de tickets, CMDBs y herramientas de seguridad.
Consola web con RBAC
Consola web con controles de acceso basados en roles, autenticaciĆ³n LDAP y CAS, y paneles personalizables para operadores y auditores.
ĀæPor quĆ© ejecutar OCS Inventory NG en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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