Despliega ConvertX con un solo clic.
Servicio de conversión de archivos autohospedado compatible con más de 1000 formatos para documentos, imágenes, audio y vídeo, con total privacidad.
Elige un plan VPS para ConvertX
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ConvertX
ConvertX es un convertidor de archivos online autoalojado que maneja más de mil formatos de archivo diferentes —documentos, imágenes, audio, vídeo y más— a través de una sencilla interfaz web. Dado que la conversión se realiza completamente en tu propio servidor, los archivos sensibles nunca abandonan tu infraestructura y no hay límites de tamaño de subida, ni marcas de agua, ni tarifas por conversión impuestas por un servicio de terceros.
El autoalojamiento de ConvertX es particularmente valioso para empresas y organizaciones con requisitos de manejo de datos que impiden subir documentos propietarios a servicios externos en la nube. La limpieza automática de archivos con periodos de retención configurables mantiene el uso del almacenamiento manejable, mientras que la autenticación de usuario opcional te permite controlar quién puede usar el servicio. Esta implementación proporciona un servicio de conversión completo con almacenamiento persistente listo para manejar cualquier flujo de trabajo de formato.
Funciones clave de ConvertX
Compatibilidad con más de 1000 formatos
Convierte entre prácticamente cualquier combinación de formatos de documento, imagen, audio y video sin instalar software de escritorio.
Privacidad total de archivos
Los archivos se procesan completamente en tu VPS. Nada se sube a servicios externos ni es visto por terceros.
Limpieza automática
Los períodos de retención configurables eliminan automáticamente los archivos convertidos después de un número determinado de horas para gestionar el uso del almacenamiento.
Autenticación de usuario
Restringe el acceso con autenticación basada en cuenta o permite conversiones a usuarios no autenticados para implementaciones de equipos internos.
Sin límites de tamaño
Convertir archivos multimedia grandes y lotes masivos sin los límites de subida impuestos por los servicios de conversión en línea.
¿Por qué ejecutar ConvertX en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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