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Sistema SCADA web de cÃ³digo abierto para la monitorizaciÃ³n industrial, paneles de control, alarmas y el control de dispositivos basado en protocolos.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Scada-LTS

Scada-LTS es un sistema SCADA (Control de SupervisiÃ³n y AdquisiciÃ³n de Datos) basado en Java y nativo web, diseÃ±ado para ingenieros que necesitan monitorizar y controlar equipos industriales desde un navegador. Derivado del probado cÃ³digo base de Mango Automation, incluye un editor de vistas grÃ¡ficas, registro de datos histÃ³ricos, gestiÃ³n de alarmas, scripting y controladores integrados para Modbus, SNMP, OPC y otros protocolos industriales, sin licencias propietarias ni tarifas por etiqueta.

Alojar Scada-LTS en tu propio VPS mantiene los datos de proceso, las credenciales de los dispositivos y la actividad del operador completamente dentro de tu infraestructura, al tiempo que hace que los paneles de control sean accesibles para los equipos de campo a travÃ©s de HTTPS estÃ¡ndar sin exponer los PLC a la internet pÃºblica.

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Funciones clave de Scada-LTS

Controladores multiprotocolo

Las fuentes de datos nativas de Modbus, SNMP, OPC, HTTP y SQL se conectan a PLCs, sensores y sistemas existentes sin pasarelas de terceros.

Editor de vistas grÃ¡ficas

El constructor de vistas de arrastrar y soltar permite a los ingenieros componer diagramas mÃ­micos en tiempo real, indicadores y grÃ¡ficos de tendencias directamente en el navegador.

Alarmas y manejadores de eventos

Los niveles de alarma configurables con acciones de correo electrÃ³nico, scripting y puntos de ajuste convierten las anomalÃ­as en respuestas automatizadas en toda la planta.

Registro de datos histÃ³ricos

Cada dato tiene una marca de tiempo y se almacena en MySQL, lo que permite el anÃ¡lisis de tendencias a largo plazo, informes y registros de auditorÃ­a regulatorios.

Scripts y metapuntos

Los metapuntos y manejadores de eventos basados en JavaScript calculan valores derivados, KPI y lÃ³gica personalizada sin servicios externos.

Arquitectura nativa de la web

Funciona en Apache Tomcat con una interfaz de usuario (UI) completamente basada en navegador, para que los operadores accedan a los paneles de control desde cualquier dispositivo de la red.

Â¿Por quÃ© ejecutar Scada-LTS en Hostinger?

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