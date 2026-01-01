Maloja es un scrobbler de música de código abierto y autoalojado —piensa en un Last.fm personal— que registra cada canción que reproduces y convierte el historial en gráficos, clasificaciones de los mejores artistas, gráficos de pulso temporal y resúmenes anuales. Acepta scrobbles de clientes que ya utilizan la API de Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integraciones directas de API de reproductores como Plex, Jellyfin y Navidrome.

Autoalojar Maloja en tu propio VPS mantiene un registro privado y permanente de tus datos de escucha en lugar de dejarlos en una plataforma de terceros que podría cerrar, cambiar los precios o alterar la forma en que se exponen los datos. Combinado con el enriquecimiento de metadatos de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB, obtienes un panel de control de música personal completo que sobrevive a la rotación de proveedores.