Implementa Maloja con un solo clic.
Base de datos de scrobble de música autoalojada que convierte tu historial de escucha en gráficos personales, estadísticas y perfiles al estilo Last.fm.
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Todo lo que puedes crear con Maloja
Maloja es un scrobbler de música de código abierto y autoalojado —piensa en un Last.fm personal— que registra cada canción que reproduces y convierte el historial en gráficos, clasificaciones de los mejores artistas, gráficos de pulso temporal y resúmenes anuales. Acepta scrobbles de clientes que ya utilizan la API de Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integraciones directas de API de reproductores como Plex, Jellyfin y Navidrome.
Autoalojar Maloja en tu propio VPS mantiene un registro privado y permanente de tus datos de escucha en lugar de dejarlos en una plataforma de terceros que podría cerrar, cambiar los precios o alterar la forma en que se exponen los datos. Combinado con el enriquecimiento de metadatos de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB, obtienes un panel de control de música personal completo que sobrevive a la rotación de proveedores.
Funciones clave de Maloja
Gráficos de escucha personales
Explora los mejores artistas, álbumes y canciones en rangos de tiempo configurables con clasificaciones, líneas de tendencia y comparaciones por período.
API compatible con Last.fm
Acepta scrobbles de cualquier cliente que utilice la API de Last.fm, como teléfonos, reproductores de escritorio o scripts, sin escribir adaptadores personalizados.
Integraciones de reproductor
Recibe scrobbles directamente de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble y otros puentes creados por la comunidad.
Gráficos de tiempo de pulso
Visualiza con qué frecuencia escuchas a artistas, álbumes o canciones específicos a lo largo de semanas, meses y años para identificar redescubrimientos y atracones.
Enriquecimiento de metadatos
Obtén imágenes de artistas y carátulas de álbumes de Last.fm, Spotify, MusicBrainz y TheAudioDB para que tu panel de control se vea pulido desde el primer momento.
Proxy scrobbling de Last.fm
Opcionalmente, reenvía los scrobbles entrantes a Last.fm para que tu perfil público existente siga actualizándose mientras también creas un archivo privado.
¿Por qué ejecutar Maloja en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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