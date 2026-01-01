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Plataforma de código abierto low-code para crear aplicaciones internas, paneles de control y paneles de administración con arrastrar y soltar y conectores de datos reales.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Lowcoder

Lowcoder es una plataforma low-code de código abierto que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administración y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con más de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir un frontend desde cero.

Autoalojar Lowcoder en tu propio VPS mantiene la lógica de la aplicación, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por puesto, ni límites de uso ni acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que tu negocio depende día a día.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Lowcoder

Creador visual de arrastrar y soltar

Crea interfaces a partir de más de 50 componentes predefinidos, como tablas, formularios, gráficos, modales y más, y vincúlalos directamente a consultas de datos sin escribir HTML o CSS.

Conectores de datos nativos

Conéctate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir código de integración personalizado.

Lógica de negocio de JavaScript

Escribe JavaScript en línea dentro de consultas y controladores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin código no pueden capturar.

Módulos reutilizables

Empaqueta las pantallas de uso común como módulos e intégralas en varias aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catálogo crece.

Control de acceso basado en roles

Define permisos por aplicación, por página y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su rol.

Incrustación de aplicaciones y API

Integra aplicaciones Lowcoder en sitios existentes y contrólalas a través de una API REST, adaptando los flujos de trabajo low-code a tu oferta de producto más amplia.

¿Por qué ejecutar Lowcoder en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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