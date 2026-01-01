Implementa Crontab UI con 1 clic.
Interfaz web para gestionar tareas cron de forma segura con importación, exportación, copia de seguridad y autenticación HTTP.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Crontab UI
Crontab UI es una aplicación web de código abierto Node.js que sustituye la edición manual de crontab, propensa a errores, por una interfaz visual y segura. Añadir, eliminar, pausar y reanudar tareas se hace con un solo clic, y cada cambio se valida antes de aplicarse, así, un error tipográfico ya no paralizará todas tus tareas programadas a la vez.
Alojar Crontab UI en tu propio VPS te proporciona un panel de control privado para cientos de tareas cron con registros de errores por tarea, copias de seguridad automáticas antes de operaciones arriesgadas, e importación/exportación para replicar la misma programación en varias máquinas. La autenticación básica HTTP integrada mantiene la interfaz protegida sin necesidad de un proxy inverso externo o un proveedor de identidad.
Funciones clave de Crontab UI
Edición segura de trabajos
Añadir, editar, pausar, reanudar y eliminar tareas cron a través de una interfaz de usuario validada en lugar de arriesgar errores de sintaxis en archivos crontab en bruto.
Importación y exportación
Importar un crontab existente en segundos y exportar tu configuración completa para volver a implementar la misma programación en otras máquinas sin SSH.
Backups automáticos
Crontab UI crea una copia de seguridad antes de cada importación y te permite crear instantáneas y restaurar tus tareas bajo demanda para recuperarte de errores.
Registros de errores por trabajo
Cada tarea programada escribe su propio registro de errores para que puedas auditar los fallos y depurar los problemas sin tener que buscar en un registro del sistema compartido.
Correo y ganchos
Configura las notificaciones por correo electrónico o los webhooks por trabajo para alertar a tu equipo o activar la automatización posterior después de cada ejecución.
Autenticación HTTP
Protege la interfaz de usuario web con autenticación básica integrada para que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar tus tareas programadas.
¿Por qué ejecutar Crontab UI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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