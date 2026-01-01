Despliega BookStack con instalación en un clic.
Plataforma wiki autoalojada con una jerarquía estructurada de Libros, Capítulos y Páginas para una documentación de equipo organizada.
Elige un plan VPS para BookStack
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con BookStack
BookStack es una wiki gratuita y de código abierto construida sobre Laravel que organiza la documentación en una jerarquía de tres niveles de Libros, Capítulos y Páginas, lo que refleja cómo las personas piensan naturalmente sobre el contenido estructurado. Un editor WYSIWYG, un modo Markdown integrado y la integración de diagramas draw.io significan que los equipos pueden escribir e ilustrar documentación sin salir de la plataforma.
Alojar BookStack en tu propio VPS mantiene la documentación interna sensible (manuales operativos, decisiones de arquitectura y políticas de RRHH) completamente dentro de tu infraestructura, sin costes por usuario y sin acceso de terceros a tu contenido. Los permisos basados en roles te permiten controlar exactamente quién puede leer o editar cada sección de la base de conocimientos.
Funciones clave de BookStack
Jerarquía estructurada
Libros, Capítulos y Páginas mantienen la documentación organizada y navegable a medida que la base de conocimientos crece a miles de entradas.
Editores WYSIWYG y Markdown
Los redactores eligen su experiencia de edición preferida, un editor de bloques visual o Markdown sin formato con vista previa en vivo, por página.
Permisos basados en roles
El control de acceso granular a nivel de libro, capítulo y página te permite segmentar la documentación entre equipos, contratistas y lectores públicos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida en todo el texto de la página, los encabezados y los metadatos significa que los usuarios encuentran respuestas sin necesidad de saber dónde está archivado el contenido.
Historial de revisiones de página
Cada edición se versiona con visualización de diferencias y reversión con un solo clic, lo que proporciona un registro de auditoría y una red de seguridad para la documentación colaborativa.
¿Por qué ejecutar BookStack en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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