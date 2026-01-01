GNS3 (Graphical Network Simulator-3) es una plataforma de emulación de red de código abierto en la que confían ingenieros de red, estudiantes y formadores de certificaciones de todo el mundo. Te permite construir topologías de red complejas de múltiples proveedores utilizando imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros proveedores junto con dispositivos virtuales ligeros, todo ello sin hardware físico.

Ejecutar el servidor GNS3 en un VPS mantiene tu laboratorio persistente y accesible desde cualquier navegador. Los proyectos, imágenes de dispositivos y topologías se almacenan en volúmenes con nombre duraderos para que tu trabajo sobreviva a los reinicios del contenedor. La interfaz de usuario web incluida se conecta directamente a la API del servidor en el puerto 3080, lo que te proporciona un editor de topologías completo de arrastrar y soltar desde cualquier navegador en cualquier dispositivo.