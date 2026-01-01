Implementa el servidor GNS3 con 1 clic.
Emulador de topología de red de código abierto con una interfaz accesible desde el navegador para diseñar y simular laboratorios de red virtuales.
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Todo lo que puedes crear con GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) es una plataforma de emulación de red de código abierto en la que confían ingenieros de red, estudiantes y formadores de certificaciones de todo el mundo. Te permite construir topologías de red complejas de múltiples proveedores utilizando imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros proveedores junto con dispositivos virtuales ligeros, todo ello sin hardware físico.
Ejecutar el servidor GNS3 en un VPS mantiene tu laboratorio persistente y accesible desde cualquier navegador. Los proyectos, imágenes de dispositivos y topologías se almacenan en volúmenes con nombre duraderos para que tu trabajo sobreviva a los reinicios del contenedor. La interfaz de usuario web incluida se conecta directamente a la API del servidor en el puerto 3080, lo que te proporciona un editor de topologías completo de arrastrar y soltar desde cualquier navegador en cualquier dispositivo.
Funciones clave de GNS3 Server
Emulación multivendedor
Ejecuta imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros fabricantes junto con dispositivos de código abierto en la misma topología sin hardware físico.
Interfaz de usuario accesible desde el navegador
La interfaz web incluida ofrece un diseñador de topologías de arrastrar y soltar accesible desde cualquier navegador, sin necesidad de un cliente de escritorio.
Almacenamiento persistente de laboratorio
Los proyectos, las imágenes de dispositivos y los archivos de topología se almacenan en volúmenes con nombre para que tu trabajo persista durante los reinicios y las actualizaciones de los contenedores.
REST API
Una API REST documentada en el puerto 3080 te permite automatizar el aprovisionamiento de topologías, la gestión de nodos y las operaciones del ciclo de vida del laboratorio desde scripts o pipelines de CI.
Biblioteca de dispositivos
Importa plantillas de dispositivos preconfiguradas para routers, switches, firewalls y hosts Linux para crear laboratorios realistas rápidamente sin configuración manual.
VPCS y nodos Docker
La simulación de PC ligera VPCS integrada y el soporte nativo para contenedores Docker te permiten añadir hosts finales y servidores de aplicaciones a cualquier topología.
¿Por qué ejecutar GNS3 Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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