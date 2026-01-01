SickGear es la bifurcación más estable y completa en cuanto a funciones, mantenida por la comunidad, del proyecto original Sick-Beard — un servidor de automatización de programas de televisión autoalojado que rastrea los programas que sigues, monitoriza los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos episodios, y entrega las versiones coincidentes a tu descargador para la importación automática a la biblioteca. Se ha desarrollado continuamente desde 2014, centrándose en la fiabilidad, una amplia cobertura de indexadores y una interfaz de usuario web pulida inspirada en el diseño original de Sick-Beard.

Alojar SickGear en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina de forma natural con Plex, Jellyfin, Emby y el ecosistema de medios más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab.