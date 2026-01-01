WebThings Gateway es una implementaciÃ³n de cÃ³digo abierto de la especificaciÃ³n Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un Ãºnico panel de control privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API HTTP y WebSocket estÃ¡ndar.

Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos del dispositivo, las reglas de automatizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. La pasarela se comunica con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen estando disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.