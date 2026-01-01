Implementa WebThings Gateway con un solo clic.
Pasarela de la Web de las Cosas de cÃ³digo abierto para unificar y controlar dispositivos inteligentes desde un panel de control web privado.
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WebThings Gateway es una implementaciÃ³n de cÃ³digo abierto de la especificaciÃ³n Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un Ãºnico panel de control privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API HTTP y WebSocket estÃ¡ndar.
Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos del dispositivo, las reglas de automatizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. La pasarela se comunica con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen estando disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.
Funciones clave de WebThings Gateway
API de la Web de las Cosas
Cada dispositivo conectado estÃ¡ expuesto a travÃ©s de una API estÃ¡ndar de Web Things de HTTP y WebSocket para su uso en scripts, paneles de control y aplicaciones de terceros.
Motor de reglas visual
El editor de reglas de arrastrar y soltar te permite encadenar disparadores y acciones en cualquier dispositivo conectado sin escribir cÃ³digo.
Ecosistema de complementos
Instala adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuales y docenas mÃ¡s desde el directorio de complementos integrado.
Privado por defecto
Todos los datos del dispositivo, los registros y las automatizaciones permanecen en tu VPS sin cuenta de proveedor, sin telemetrÃa y sin necesidad de retransmisiÃ³n en la nube.
Plano y registros
Coloca dispositivos en un plano personalizado y revisa los datos histÃ³ricos del sensor con el visor de registros integrado para solucionar problemas.
Voz y acceso HTTPS
La tunelizaciÃ³n opcional, HTTPS e integraciones con asistentes de voz te permiten acceder a la pasarela de forma segura desde cualquier lugar.
Â¿Por quÃ© ejecutar WebThings Gateway en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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