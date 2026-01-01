Implementa Teedy con un solo clic.
Sistema de gestión documental de código abierto con OCR y búsqueda de texto completo para organizar escaneos, PDF y archivos.
Elige un plan VPS para Teedy
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Teedy
Teedy es un sistema de gestión documental de código abierto que convierte una pila de papeles escaneados, PDF y archivos digitales en un archivo estructurado y con capacidad de búsqueda. Cada documento subido pasa por OCR para que su texto sea totalmente buscable, y un sistema flexible de etiquetas, categorías jerárquicas y metadatos personalizados mantiene organizadas las grandes colecciones. Una interfaz web limpia y adaptable, cuentas multiusuario con permisos detallados y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeños equipos.
Alojar Teedy en tu propio VPS mantiene la documentación sensible —contratos, facturas, registros fiscales y documentos de identidad— dentro de una infraestructura que controlas en lugar de una nube de terceros, a la vez que ofrece OCR, búsqueda de texto completo y versionado compatible con auditorías de forma predeterminada.
Funciones clave de Teedy
Extracción de texto OCR
Extrae texto automáticamente de imágenes escaneadas y PDF utilizando OCR integrado, haciendo que cada documento sea completamente buscable.
Búsqueda de texto completo
Busca todo el archivo por el contenido del documento, etiquetas o metadatos para localizar cualquier archivo en segundos.
Etiquetas y metadatos
Organiza documentos con etiquetas jerárquicas, campos de metadatos personalizados y relaciones en lugar de árboles de carpetas rígidos.
Permisos multiusuario
Crea cuentas de usuario y de grupo con listas de control de acceso granulares para que los equipos compartan documentos de forma segura.
REST API y automatización
Automatiza las subidas, la ingesta y las integraciones a través de una completa REST API y el soporte para la importación por correo electrónico.
¿Por qué ejecutar Teedy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.