Teedy es un sistema de gestión documental de código abierto que convierte una pila de papeles escaneados, PDF y archivos digitales en un archivo estructurado y con capacidad de búsqueda. Cada documento subido pasa por OCR para que su texto sea totalmente buscable, y un sistema flexible de etiquetas, categorías jerárquicas y metadatos personalizados mantiene organizadas las grandes colecciones. Una interfaz web limpia y adaptable, cuentas multiusuario con permisos detallados y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeños equipos.

Alojar Teedy en tu propio VPS mantiene la documentación sensible —contratos, facturas, registros fiscales y documentos de identidad— dentro de una infraestructura que controlas en lugar de una nube de terceros, a la vez que ofrece OCR, búsqueda de texto completo y versionado compatible con auditorías de forma predeterminada.