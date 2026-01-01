Drupal es un sistema de gestión de contenidos (CMS) maduro y de nivel empresarial, en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones Fortune 500 de todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50.000 módulos aportados permiten a los equipos construir desde un simple sitio editorial hasta una compleja plataforma digital multisitio sin tocar una línea de código personalizado.

Las capacidades de CMS headless de Drupal, su robusta capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una opción sólida para organizaciones que necesitan gestionar contenido a través de múltiples canales —web, móvil y más allá—, manteniendo flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Esta implementación combina Drupal con un backend de PostgreSQL para una fiabilidad y un rendimiento de nivel de producción.