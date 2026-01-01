Pydio Cells es una plataforma de colaboración de contenido autoalojada — el sucesor moderno de PydioShare. Combina el uso compartido seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, la generación de enlaces públicos, la vista previa de documentos en el navegador y un control de acceso granular detrás de un backend rápido basado en Go y una interfaz web pulida que compite directamente con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.

Alojar Pydio Cells en un VPS mantiene tus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de uso compartido externos completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los términos o precios en cualquier momento.