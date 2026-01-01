Implementa GPT-Researcher con un solo clic.
Agente de investigación de IA autónomo que realiza investigación en la web profunda y genera informes detallados y citados en minutos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con GPT-Researcher
GPT-Researcher es un agente de IA autónomo de código abierto diseñado para realizar una investigación en línea exhaustiva sobre cualquier tema. Utiliza un enfoque multiagente: un agente planificador divide la pregunta en subconsultas, los agentes de investigación recopilan información de docenas de fuentes simultáneamente y un agente redactor sintetiza los hallazgos en un informe estructurado y citado. Este enfoque paralelo reduce drásticamente el tiempo necesario para producir contenido de calidad de investigación en comparación con la navegación manual o los prompts de LLM de una sola consulta.
Autoalojar GPT-Researcher te da control total sobre qué proveedores de LLM y API de búsqueda conectas, qué datos se procesan y cómo se almacenan los informes. Ejecutarlo en tu propio VPS significa que los temas de investigación sensibles permanecen en tu infraestructura, sin límites de uso de servicios alojados por terceros.
Funciones clave de GPT-Researcher
Investigación multiagente
Los agentes de subconsultas paralelas recopilan datos de docenas de fuentes simultáneamente, produciendo informes exhaustivos más rápido que cualquier flujo de investigación de un solo hilo.
Informes citados
Cada informe generado incluye citas en el texto y una lista de referencias, lo que hace que los hallazgos sean verificables y adecuados para uso profesional.
Múltiples Tipos de Reporte
Genera informes de investigación, listas de recursos, esquemas o resultados con formato personalizado para que coincidan con el entregable exacto que tu flujo de trabajo requiere.
Soporte LLM flexible
Conecta OpenAI, Anthropic, Ollama o cualquier punto final compatible con OpenAI para que puedas equilibrar el coste, la velocidad y la capacidad del modelo por tarea de investigación.
Integración de búsqueda web
Se conecta a Tavily, Google, Bing y otros proveedores de búsqueda para recuperar información en tiempo real y actualizada, en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos.
¿Por qué ejecutar GPT-Researcher en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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