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Plataforma de observabilidad y monitorizaciÃ³n de costes de cÃ³digo abierto nativa de OpenTelemetry para aplicaciones de LLM e IA generativa.
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OpenLIT es una plataforma de ingenierÃa de IA de cÃ³digo abierto que proporciona a las aplicaciones de LLM y de IA generativa observabilidad de pila completa con una sola lÃnea de instrumentaciÃ³n. Captura trazas, uso de tokens, latencia, errores y costes en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPU y frameworks de agentes, todo ello utilizando las convenciones semÃ¡nticas nativas de OpenTelemetry, de modo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDK personalizados.
Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en la infraestructura que controlas, sin precios por token ni lÃmites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse gestiona la telemetrÃa de alto volumen, y el colector OTel incluido expone puntos finales OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.
Funciones clave de OpenLIT
Observabilidad de LLM
Captura prompts, finalizaciones, tokens, latencia y errores en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM con dos lÃneas de configuraciÃ³n del SDK.
Monitoreo de costos
Monitoriza el gasto por solicitud, por modelo y por aplicaciÃ³n en tiempo real utilizando precios integrados para los principales proveedores de LLM.
OpenTelemetry nativo
Utiliza las convenciones semÃ¡nticas estÃ¡ndar de OTel para IA generativa, por lo que cualquier servicio instrumentado con OTel envÃa datos sin SDKs de proveedor.
Monitoreo de GPU
Recopila mÃ©tricas de GPU de NVIDIA y AMD (utilizaciÃ³n, memoria, temperatura y consumo de energÃa) junto con la telemetrÃa del modelo.
GestiÃ³n de prompts y bÃ³vedas
Versiona prompts, ejecuta experimentos y almacena claves API de proveedores en una bÃ³veda de secretos integrada con acceso basado en roles.
Zona de pruebas y evaluaciones
Compara las respuestas del modelo en paralelo y ejecuta evaluaciones automatizadas para calificar la calidad, el sesgo y la alucinaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar OpenLIT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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