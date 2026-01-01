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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenLIT

OpenLIT es una plataforma de ingenierÃ­a de IA de cÃ³digo abierto que proporciona a las aplicaciones de LLM y de IA generativa observabilidad de pila completa con una sola lÃ­nea de instrumentaciÃ³n. Captura trazas, uso de tokens, latencia, errores y costes en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPU y frameworks de agentes, todo ello utilizando las convenciones semÃ¡nticas nativas de OpenTelemetry, de modo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDK personalizados.

Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en la infraestructura que controlas, sin precios por token ni lÃ­mites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse gestiona la telemetrÃ­a de alto volumen, y el colector OTel incluido expone puntos finales OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.

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Funciones clave de OpenLIT

Observabilidad de LLM

Captura prompts, finalizaciones, tokens, latencia y errores en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM con dos lÃ­neas de configuraciÃ³n del SDK.

Monitoreo de costos

Monitoriza el gasto por solicitud, por modelo y por aplicaciÃ³n en tiempo real utilizando precios integrados para los principales proveedores de LLM.

OpenTelemetry nativo

Utiliza las convenciones semÃ¡nticas estÃ¡ndar de OTel para IA generativa, por lo que cualquier servicio instrumentado con OTel envÃ­a datos sin SDKs de proveedor.

Monitoreo de GPU

Recopila mÃ©tricas de GPU de NVIDIA y AMD (utilizaciÃ³n, memoria, temperatura y consumo de energÃ­a) junto con la telemetrÃ­a del modelo.

GestiÃ³n de prompts y bÃ³vedas

Versiona prompts, ejecuta experimentos y almacena claves API de proveedores en una bÃ³veda de secretos integrada con acceso basado en roles.

Zona de pruebas y evaluaciones

Compara las respuestas del modelo en paralelo y ejecuta evaluaciones automatizadas para calificar la calidad, el sesgo y la alucinaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar OpenLIT en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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