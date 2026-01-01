OpenLIT es una plataforma de ingenierÃ­a de IA de cÃ³digo abierto que proporciona a las aplicaciones de LLM y de IA generativa observabilidad de pila completa con una sola lÃ­nea de instrumentaciÃ³n. Captura trazas, uso de tokens, latencia, errores y costes en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPU y frameworks de agentes, todo ello utilizando las convenciones semÃ¡nticas nativas de OpenTelemetry, de modo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDK personalizados.

Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en la infraestructura que controlas, sin precios por token ni lÃ­mites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse gestiona la telemetrÃ­a de alto volumen, y el colector OTel incluido expone puntos finales OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.