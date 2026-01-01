Implementa slskd con un solo clic.
Cliente web de cÃ³digo abierto para la red Soulseek de mÃºsica y de intercambio de archivos peer-to-peer.
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Todo lo que puedes crear con slskd
slskd es un cliente moderno y de cÃ³digo abierto para la red peer-to-peer de Soulseek, entregado completamente a travÃ©s de una interfaz web responsiva. Reemplaza los clientes de escritorio heredados de Soulseek con un servidor autoalojado al que puedes acceder desde cualquier navegador, permitiÃ©ndote buscar y descargar mÃºsica, archivos sin pÃ©rdida y otro contenido compartido por millones de usuarios de Soulseek las 24 horas del dÃa, incluso cuando tu ordenador de escritorio estÃ© apagado.
Autoalojar slskd en un VPS significa que tus descargas se ejecutan continuamente en segundo plano sin ocupar una mÃ¡quina local. Todas las configuraciones son gestionables a travÃ©s de la interfaz de usuario web integrada o un archivo de configuraciÃ³n YAML remoto, dÃ¡ndote control total sobre los directorios compartidos, las colas de descarga, los lÃmites de transferencia y los permisos de usuario.
Funciones clave de slskd
Interfaz basada en web
Gestiona bÃºsquedas, descargas y transferencias desde cualquier navegador sin instalar un cliente de escritorio.
Descargas continuas en segundo plano
Funciona como un servidor persistente para que las descargas en cola se completen incluso cuando tu mÃ¡quina local estÃ¡ apagada.
ConfiguraciÃ³n remota
Ajustar todas las configuraciones en vivo a travÃ©s de la interfaz de usuario web o editando un archivo de configuraciÃ³n YAML de forma remota sin reiniciar.
GestiÃ³n de la cola de transferencias
Monitoriza las colas de carga y descarga, establece lÃmites de velocidad y prioriza las transferencias desde un Ãºnico panel de control.
Controles de usuario y de compartir
Define quÃ© directorios compartir, establece privilegios por usuario y gestiona quiÃ©n puede navegar o descargar tus archivos.
Â¿Por quÃ© ejecutar slskd en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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