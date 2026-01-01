Hasta un 69% de descuento en Bionic GPT

Implementa Bionic GPT con un solo clic.

Alternativa a ChatGPT autohospedada en local con chat de equipo, asistentes impulsados por RAG y control de acceso basado en roles para empresas.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Bionic GPT con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Bionic GPT

Bionic GPT es un reemplazo local de código abierto para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa mientras mantienen los datos estrictamente confidenciales. Desarrollado sobre un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) agenciales para cualquier formato de documento.

Alojar Bionic GPT en tu propio VPS mantiene las indicaciones, el historial de chat, las incrustaciones y los documentos cargados dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas por asiento ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI (instancias locales de Ollama o proveedores remotos) e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de incrustaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bionic GPT

Experiencia de chat familiar

Una interfaz pulida estilo ChatGPT con historial de chat y tematización completa permite a los equipos adoptar la herramienta sin reentrenamiento, mientras que una UI de Rust rápida mantiene las interacciones ágiles.

Asistentes RAG con capacidad de agencia

Crea asistentes basados en tus propios documentos, como PDF, HTML, CSV, PPTX y más, con fragmentación sin código, incrustaciones y mensajes del sistema configurados a través de la interfaz de usuario web.

Equipos y RBAC

Organizar a los usuarios en espacios de trabajo de equipo aislados, gestionar el acceso a las funciones mediante roles desde tu SSO y aplicar límites de uso de tokens por rol para compartir la capacidad del modelo de forma equitativa.

Trae cualquier LLM

Conecta a modelos locales a través de Ollama o proveedores remotos utilizando APIs compatibles con OpenAI, y permite a los usuarios cambiar entre modelos sin salir de la conversación.

Privacidad por diseño

Documentos, embeddings e historial de chat permanecen dentro de tu VPS, con seguridad a nivel de fila de Postgres y contenedores mínimos creados desde cero que proporcionan una defensa en profundidad.

¿Por qué ejecutar Bionic GPT en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Garantía de reembolso de 30 días

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