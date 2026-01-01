Implementa Bionic GPT con un solo clic.
Alternativa a ChatGPT autohospedada en local con chat de equipo, asistentes impulsados por RAG y control de acceso basado en roles para empresas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Bionic GPT
Bionic GPT es un reemplazo local de código abierto para ChatGPT, diseñado para organizaciones que necesitan IA generativa mientras mantienen los datos estrictamente confidenciales. Desarrollado sobre un núcleo Rust de alto rendimiento, combina una interfaz familiar al estilo ChatGPT con características empresariales como espacios de trabajo en equipo, control de acceso basado en roles, registros de auditoría y pipelines de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) agenciales para cualquier formato de documento.
Alojar Bionic GPT en tu propio VPS mantiene las indicaciones, el historial de chat, las incrustaciones y los documentos cargados dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas por asiento ni intercambio de datos con terceros. La plataforma se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI (instancias locales de Ollama o proveedores remotos) e incluye PostgreSQL con pgvector para búsqueda semántica, además de un motor RAG dedicado para la ingesta de documentos y la generación de incrustaciones.
Funciones clave de Bionic GPT
Experiencia de chat familiar
Una interfaz pulida estilo ChatGPT con historial de chat y tematización completa permite a los equipos adoptar la herramienta sin reentrenamiento, mientras que una UI de Rust rápida mantiene las interacciones ágiles.
Asistentes RAG con capacidad de agencia
Crea asistentes basados en tus propios documentos, como PDF, HTML, CSV, PPTX y más, con fragmentación sin código, incrustaciones y mensajes del sistema configurados a través de la interfaz de usuario web.
Equipos y RBAC
Organizar a los usuarios en espacios de trabajo de equipo aislados, gestionar el acceso a las funciones mediante roles desde tu SSO y aplicar límites de uso de tokens por rol para compartir la capacidad del modelo de forma equitativa.
Trae cualquier LLM
Conecta a modelos locales a través de Ollama o proveedores remotos utilizando APIs compatibles con OpenAI, y permite a los usuarios cambiar entre modelos sin salir de la conversación.
Privacidad por diseño
Documentos, embeddings e historial de chat permanecen dentro de tu VPS, con seguridad a nivel de fila de Postgres y contenedores mínimos creados desde cero que proporcionan una defensa en profundidad.
¿Por qué ejecutar Bionic GPT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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