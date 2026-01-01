Chroma es una base de datos de embeddings de código abierto diseñada específicamente para aplicaciones de IA que necesitan almacenar, indexar y consultar embeddings vectoriales de alta dimensión. Se integra de forma nativa con LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI, lo que la convierte en la forma más rápida de añadir capacidades de búsqueda semántica y generación aumentada por recuperación (RAG) a cualquier aplicación sin necesidad de construir una infraestructura vectorial personalizada.

Alojar Chroma en tu propio VPS mantiene tus embeddings, datos de documentos y patrones de consulta bajo tu control, sin precios por consulta y con la flexibilidad de ajustar los recursos a medida que tu colección crece.