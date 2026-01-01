WAHA (WhatsApp HTTP API) es un servidor API REST de código abierto que envuelve WhatsApp Web en una interfaz HTTP limpia, para que cualquier aplicación o servicio pueda enviar mensajes, recibir eventos y gestionar sesiones sin dependencias de navegador ni costes de nube de terceros. Admite múltiples backends de motor; esta plantilla utiliza el motor NOWEB, que se comunica directamente a través de WebSocket sin iniciar un navegador, lo que lo hace ligero y eficiente en recursos de VPS.

Autoalojar WAHA mantiene tus datos de sesión de WhatsApp, el contenido de los mensajes y las integraciones de webhook bajo tu control total. Conecta tu CRM, chatbot, helpdesk o herramienta interna a WhatsApp en minutos usando llamadas HTTP estándar, con un panel de control web integrado y una interfaz Swagger UI interactiva incluidos de serie.