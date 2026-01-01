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API HTTP de WhatsApp autohospedada que te permite enviar y recibir mensajes a través de una sencilla interfaz REST.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con WAHA

WAHA (WhatsApp HTTP API) es un servidor API REST de código abierto que envuelve WhatsApp Web en una interfaz HTTP limpia, para que cualquier aplicación o servicio pueda enviar mensajes, recibir eventos y gestionar sesiones sin dependencias de navegador ni costes de nube de terceros. Admite múltiples backends de motor; esta plantilla utiliza el motor NOWEB, que se comunica directamente a través de WebSocket sin iniciar un navegador, lo que lo hace ligero y eficiente en recursos de VPS.

Autoalojar WAHA mantiene tus datos de sesión de WhatsApp, el contenido de los mensajes y las integraciones de webhook bajo tu control total. Conecta tu CRM, chatbot, helpdesk o herramienta interna a WhatsApp en minutos usando llamadas HTTP estándar, con un panel de control web integrado y una interfaz Swagger UI interactiva incluidos de serie.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WAHA

API REST para WhatsApp

Envía y recibe mensajes de WhatsApp, contenido multimedia y eventos a través de una API REST documentada, accesible desde cualquier lenguaje o framework.

Panel de control web integrado

Gestiona sesiones, escanea códigos QR y supervisa la actividad a través de una interfaz de usuario web sin escribir ningún código.

Flujo de eventos de Webhook

Envía mensajes entrantes y actualizaciones de estado a tus propios puntos finales con filtros de eventos configurables y encabezados personalizados.

Persistencia de sesión

Las sesiones sobreviven automáticamente a los reinicios de los contenedores. No es necesario volver a escanear el código QR después de un reinicio o una actualización.

Gestión de archivos multimedia

Envía y recibe imágenes, documentos, notas de voz y archivos de vídeo con almacenamiento local integrado para los medios recibidos.

¿Por qué ejecutar WAHA en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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