Implementa WAHA con instalación en un clic.
API HTTP de WhatsApp autohospedada que te permite enviar y recibir mensajes a través de una sencilla interfaz REST.
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Todo lo que puedes crear con WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) es un servidor API REST de código abierto que envuelve WhatsApp Web en una interfaz HTTP limpia, para que cualquier aplicación o servicio pueda enviar mensajes, recibir eventos y gestionar sesiones sin dependencias de navegador ni costes de nube de terceros. Admite múltiples backends de motor; esta plantilla utiliza el motor NOWEB, que se comunica directamente a través de WebSocket sin iniciar un navegador, lo que lo hace ligero y eficiente en recursos de VPS.
Autoalojar WAHA mantiene tus datos de sesión de WhatsApp, el contenido de los mensajes y las integraciones de webhook bajo tu control total. Conecta tu CRM, chatbot, helpdesk o herramienta interna a WhatsApp en minutos usando llamadas HTTP estándar, con un panel de control web integrado y una interfaz Swagger UI interactiva incluidos de serie.
Funciones clave de WAHA
API REST para WhatsApp
Envía y recibe mensajes de WhatsApp, contenido multimedia y eventos a través de una API REST documentada, accesible desde cualquier lenguaje o framework.
Panel de control web integrado
Gestiona sesiones, escanea códigos QR y supervisa la actividad a través de una interfaz de usuario web sin escribir ningún código.
Flujo de eventos de Webhook
Envía mensajes entrantes y actualizaciones de estado a tus propios puntos finales con filtros de eventos configurables y encabezados personalizados.
Persistencia de sesión
Las sesiones sobreviven automáticamente a los reinicios de los contenedores. No es necesario volver a escanear el código QR después de un reinicio o una actualización.
Gestión de archivos multimedia
Envía y recibe imágenes, documentos, notas de voz y archivos de vídeo con almacenamiento local integrado para los medios recibidos.
¿Por qué ejecutar WAHA en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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