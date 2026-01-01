FlexGet es una herramienta de automatización multiusos para contenido de RSS, sitios de torrents, indexadores de Usenet y docenas de otras fuentes. Recopila metadatos de episodios y películas, filtra los lanzamientos según tus reglas de calidad, elimina duplicados de tu biblioteca existente y entrega las descargas coincidentes a clientes de torrents, descargadores de Usenet o scripts de postprocesamiento, todo ello impulsado por una única configuración YAML declarativa.

Alojar FlexGet en un VPS mantiene tu automatización siempre activa para que las fuentes nunca pierdan una ventana de lanzamiento. Se integra con Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd y la pila de servidores multimedia más amplia como el pegamento de programación que mantiene todo alimentado.