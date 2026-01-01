Hasta un 69% de descuento en SnapOtter

Implementa SnapOtter con una instalación de un solo clic.

Suite de procesamiento de imágenes autoalojada con más de 55 herramientas, funciones de IA locales y pipelines por lotes. Las imágenes nunca salen de tu servidor.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa SnapOtter con una instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SnapOtter

SnapOtter es una plataforma de manipulación de imágenes autoalojada que combina un completo kit de herramientas de edición —redimensionar, recortar, comprimir, convertir, añadir marcas de agua y más— con capacidades de IA locales, incluyendo eliminación de fondo, escalado de imágenes, OCR y restauración de fotos. Todo el procesamiento se ejecuta en tu propio servidor usando CPU o GPU, por lo que los archivos originales y los resultados nunca pasan por servicios externos.

Con soporte para más de 55 formatos de entrada, incluyendo 23 formatos RAW de cámara y 14 formatos de salida, SnapOtter gestiona todo, desde ediciones rápidas de una sola imagen hasta complejos flujos de trabajo por lotes creados con su constructor visual de pipelines. Una API REST con documentación interactiva de Swagger facilita la integración del procesamiento de imágenes en cualquier aplicación o automatización.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SnapOtter

Compatibilidad con más de 55 formatos

Procesa JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formatos RAW de cámara y más. Convierte entre cualquier formato compatible en una sola operación.

Procesamiento local de IA

La eliminación de fondo, el escalado de imagen, el OCR, la mejora facial y la restauración de fotos se ejecutan completamente en la CPU o GPU de tu VPS. Sin llamadas a API externas ni intercambio de datos.

Constructor visual de flujos

Encadena múltiples operaciones de imagen en flujos de procesamiento reutilizables para el procesamiento por lotes, de modo que los flujos de trabajo repetitivos se ejecuten automáticamente sin necesidad de pasos manuales en cada ocasión.

API REST con documentación

Cada herramienta es accesible a través de una API REST documentada con una UI interactiva de Swagger en /api/docs, lo que facilita la integración del procesamiento de imágenes en aplicaciones y scripts.

Procesamiento por lotes

Sube y transforma carpetas enteras de imágenes en un solo trabajo, aplicando las mismas operaciones a cientos de archivos simultáneamente.

¿Por qué ejecutar SnapOtter en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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