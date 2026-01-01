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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Damselfly

Damselfly es una aplicación de gestión de fotografías basada en servidor, diseñada para bibliotecas muy grandes. Indexa una carpeta de imágenes de nivel superior, crea miniaturas en segundo plano y te permite buscar entre etiquetas de palabras clave IPTC, nombres de carpetas, metadatos EXIF, caras y objetos detectados a través de una rápida interfaz de usuario Blazor WebAssembly. El reconocimiento facial y la detección de objetos se ejecutan localmente y sin conexión, sin dependencia de SaaS.

Alojar Damselfly en tu propio VPS mantiene los metadatos de las fotos, los vectores faciales y la estructura de la biblioteca dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de fotos público. La plataforma gestiona más de 500.000 catálogos de imágenes con búsquedas en menos de un segundo, es compatible con cuentas multiusuario con derechos basados en roles y se empareja con el cliente de escritorio de Damselfly para flujos de trabajo de edición con sincronización al portátil.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Damselfly

Reconocimiento facial local

Ejecuta la detección y el reconocimiento facial íntegramente en el servidor, sin dependencia de API de terceros, agrupando las fotos por personas reconocidas para flujos de trabajo de búsqueda por persona.

Detección de objetos

Identifica objetos, escenas y colores de imágenes en tu biblioteca para que una búsqueda de "perro" o "playa" devuelva fotos coincidentes incluso sin etiquetado manual.

Etiquetado IPTC de palabras clave

Actualizaciones rápidas y no destructivas de palabras clave EXIF/IPTC mediante ExifTool: los JPEG no se recodifican cuando las etiquetas cambian, conservando la calidad original.

Búsqueda de metadatos de texto completo

Búsqueda ultrarrápida entre cientos de miles de imágenes por etiqueta, carpeta, nombre de archivo, cámara, objetivo, rango de fechas, orientación y más.

Cesta de selección

Guarda imágenes de los resultados de búsqueda en una cesta persistente, luego descárgalas, expórtalas con marcas de agua o sincronízalas con un escritorio con el cliente Damselfly.

¿Por qué ejecutar Damselfly en Hostinger?

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