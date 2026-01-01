Implementa Jelly-Clipper con 1 clic.
Aplicación complementaria autoalojada para Jellyfin que crea, comparte y gestiona videoclips de tu biblioteca multimedia.
Elige un plan VPS para Jelly-Clipper
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Jelly-Clipper
Jelly-Clipper is an open-source web companion to Jellyfin that turns any moment in your media library into a shareable clip. Paste a Jellyfin video URL, select a start and end point, and Jelly-Clipper produces a permanent clip stored alongside your library and accessible to every authenticated Jellyfin user on your instance.
Self-hosting Jelly-Clipper on a VPS keeps clips, downloaded source files, and the SQLite database on infrastructure you control, with no third-party uploads, no public sharing services, and a scheduled cron job that automatically reclaims storage by purging cached originals older than your retention window.
Funciones clave de Jelly-Clipper
Recorte basado en URL
Pega una URL de vídeo de Jellyfin y define las marcas de tiempo de inicio y fin para generar un clip sin salir del navegador.
Autenticación de Jellyfin
Reutiliza las cuentas de usuario de Jellyfin para que solo los miembros de tu instancia de Jellyfin puedan ver, crear o gestionar clips.
Biblioteca de clips permanente
Los clips guardados persisten indefinidamente en cada perfil de usuario con enlaces compartibles accesibles para el resto de la instancia.
Reproducción local inteligente
Detecta cuando el archivo multimedia original está montado localmente y lo reproduce directamente para evitar descargas o transcodificaciones innecesarias.
Limpieza automatizada
Un trabajo cron configurable elimina los archivos fuente descargados después de un periodo de retención para que el volumen de los vídeos se mantenga bajo control.
¿Por qué ejecutar Jelly-Clipper en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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