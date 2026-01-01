Implementa ScyllaDB con un solo clic.
Base de datos NoSQL de alta capacidad de procesamiento, totalmente compatible con Apache Cassandra y Amazon DynamoDB.
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Todo lo que puedes crear con ScyllaDB
ScyllaDB es una base de datos NoSQL de cÃ³digo abierto, distribuida y de columna ancha, escrita en C++ sobre el framework Seastar shard-per-core. Es compatible de forma nativa con Cassandra Query Language (CQL) y la API de Amazon DynamoDB, por lo que las aplicaciones existentes de Cassandra y DynamoDB se conectan sin cambios en el cÃ³digo, funcionando con una fracciÃ³n del hardware.
Autoalojar ScyllaDB en tu propio VPS proporciona a las aplicaciones una latencia predecible de un solo dÃgito en milisegundos para cargas de trabajo de series temporales, IoT, mensajerÃa, detecciÃ³n de fraude y perfiles de usuario, sin precios por operaciÃ³n, sin lÃmites de capacidad de lectura/escritura y sin dependencia del proveedor de un nivel de Cassandra o DynamoDB gestionado.
Funciones clave de ScyllaDB
Compatible con Cassandra
Habla CQL de forma nativa y es compatible con todos los controladores de Cassandra, por lo que las aplicaciones de Cassandra existentes se conectan cambiando solo la direcciÃ³n del host.
API de DynamoDB
La interfaz de Alternator integrada acepta el protocolo de conexiÃ³n de Amazon DynamoDB, permitiendo que los clientes de DynamoDB se ejecuten sin modificaciones en infraestructura autoalojada.
Motor de fragmento por nÃºcleo
El framework Seastar asigna un fragmento a cada nÃºcleo de CPU para una ejecuciÃ³n sin bloqueos y sin comparticiÃ³n que satura todos los nÃºcleos bajo carga.
MÃ©tricas integradas de Prometheus
El punto de conexiÃ³n nativo /metrics expone cientos de elementos internos de la base de datos para Prometheus, Grafana y el ScyllaDB Monitoring Stack.
AutorizaciÃ³n a nivel de fila
CassandraAuthorizer aplica permisos por rol en espacios de claves, tablas y filas para que cada aplicaciÃ³n se conecte con el menor privilegio requerido.
Escalable linealmente
AÃ±ade nodos para escalar el rendimiento y el almacenamiento horizontalmente: los clÃºsteres abarcan rutinariamente docenas de nodos que gestionan millones de operaciones por segundo.
Â¿Por quÃ© ejecutar ScyllaDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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