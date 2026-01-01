Hasta un 69% de descuento en ScyllaDB

Implementa ScyllaDB con un solo clic.

Base de datos NoSQL de alta capacidad de procesamiento, totalmente compatible con Apache Cassandra y Amazon DynamoDB.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa ScyllaDB con un solo clic.

Elige un plan VPS para ScyllaDB

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ScyllaDB

ScyllaDB es una base de datos NoSQL de cÃ³digo abierto, distribuida y de columna ancha, escrita en C++ sobre el framework Seastar shard-per-core. Es compatible de forma nativa con Cassandra Query Language (CQL) y la API de Amazon DynamoDB, por lo que las aplicaciones existentes de Cassandra y DynamoDB se conectan sin cambios en el cÃ³digo, funcionando con una fracciÃ³n del hardware.

Autoalojar ScyllaDB en tu propio VPS proporciona a las aplicaciones una latencia predecible de un solo dÃ­gito en milisegundos para cargas de trabajo de series temporales, IoT, mensajerÃ­a, detecciÃ³n de fraude y perfiles de usuario, sin precios por operaciÃ³n, sin lÃ­mites de capacidad de lectura/escritura y sin dependencia del proveedor de un nivel de Cassandra o DynamoDB gestionado.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ScyllaDB

Compatible con Cassandra

Habla CQL de forma nativa y es compatible con todos los controladores de Cassandra, por lo que las aplicaciones de Cassandra existentes se conectan cambiando solo la direcciÃ³n del host.

API de DynamoDB

La interfaz de Alternator integrada acepta el protocolo de conexiÃ³n de Amazon DynamoDB, permitiendo que los clientes de DynamoDB se ejecuten sin modificaciones en infraestructura autoalojada.

Motor de fragmento por nÃºcleo

El framework Seastar asigna un fragmento a cada nÃºcleo de CPU para una ejecuciÃ³n sin bloqueos y sin comparticiÃ³n que satura todos los nÃºcleos bajo carga.

MÃ©tricas integradas de Prometheus

El punto de conexiÃ³n nativo /metrics expone cientos de elementos internos de la base de datos para Prometheus, Grafana y el ScyllaDB Monitoring Stack.

AutorizaciÃ³n a nivel de fila

CassandraAuthorizer aplica permisos por rol en espacios de claves, tablas y filas para que cada aplicaciÃ³n se conecte con el menor privilegio requerido.

Escalable linealmente

AÃ±ade nodos para escalar el rendimiento y el almacenamiento horizontalmente: los clÃºsteres abarcan rutinariamente docenas de nodos que gestionan millones de operaciones por segundo.

Â¿Por quÃ© ejecutar ScyllaDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Consulta nuestra polÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Desplegar
Apache Amoro

Apache Amoro

GestiÃ³n de Lakehouse para Iceberg y Paimon con panel de control auto-optimizado

Desplegar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multiprimaria con una API HTTP/JSON y sincronizaciÃ³n sin conexiÃ³n

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.