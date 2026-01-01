Deploy AnythingLLM in one click installation.
All-in-one AI workspace for chatting with documents, building agents, and deploying RAG-powered chatbots with any LLM provider.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con AnythingLLM
AnythingLLM is the most popular open-source all-in-one AI application, with over 59,000 GitHub stars, designed to make document chat, RAG pipelines, and AI agents accessible to everyone without infrastructure expertise. It supports virtually every LLM provider — including OpenAI, Anthropic, Ollama, and local models — so you can choose the model that best fits your budget, capability requirements, and privacy needs.
Self-hosting AnythingLLM ensures that your documents, embeddings, and conversation history remain entirely on your own infrastructure. Sensitive business data never reaches third-party AI services, and you eliminate per-user SaaS fees while gaining the freedom to swap providers, use local models, or mix and match across different workspaces as your requirements evolve.
Funciones clave de AnythingLLM
Any LLM Provider
Connect to OpenAI, Anthropic, Ollama, LM Studio, or local models without changing your workflow, so you're never locked into a single vendor or pricing model.
Document Chat with RAG
Upload PDFs, Word documents, URLs, and text files to create AI-powered knowledge bases that answer questions grounded in your actual content rather than general training data.
AI Agent Framework
Build agents that can search the web, execute code, and call external APIs through natural language, extending AI capabilities beyond simple question-and-answer interactions.
Multi-User Workspaces
Organize content into separate workspaces with role-based permissions, so teams can collaborate on shared knowledge bases while keeping projects and access controls distinct.
Privacy-First Design
All documents, embeddings, and conversations are stored locally on your server, ensuring sensitive business data never leaves your infrastructure regardless of which LLM provider you use.
¿Por qué ejecutar AnythingLLM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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