Hasta un 69% de descuento en Photoview

Despliega Photoview con un solo clic.

Galería de fotos autoalojada que refleja la estructura de tu sistema de archivos y nunca modifica tus archivos originales.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Despliega Photoview con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Photoview

Photoview es una galería de fotos rápida y autoalojada, creada para fotógrafos y familias que quieren sus recuerdos en una infraestructura que controlan. Lee directamente de tu estructura de directorios existente, sin proceso de importación ni reorganización de archivos, y genera miniaturas y vistas previas automáticamente en tu propio servidor.

A diferencia de los servicios de fotos en la nube, Photoview mantiene tus originales intactos y privados. Los archivos RAW, los metadatos EXIF, las coordenadas GPS y el reconocimiento facial funcionan sin enviar una sola foto a un servicio de terceros. Cada usuario obtiene su propia ruta de biblioteca, lo que lo hace adecuado para hogares o pequeños equipos que comparten un servidor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Photoview

Álbumes reflejados en el sistema de archivos

Tu estructura de directorios existente se convierte en tu estructura de álbumes automáticamente: sin importación, sin reorganización y sin ataduras.

Soporte de archivos RAW

Navega y previsualiza nativamente formatos RAW de cámara mediante Darktable, para que los fotógrafos vean su biblioteca completa sin conversión.

Reconocimiento facial

Detecta y agrupa automáticamente fotos de la misma persona, facilitando la búsqueda de todas las fotos de un individuo específico entre miles de imágenes.

Metadatos EXIF y GPS

Muestra la configuración de la cámara, los datos del objetivo y la información de ubicación para cada foto, con una vista de mapa opcional impulsada por Mapbox.

Uso compartido seguro

Generar enlaces públicos para compartir fotos individuales o álbumes completos, con protección por contraseña opcional para un acceso externo controlado.

Bibliotecas multiusuario

Cada cuenta de usuario se asigna a su propia ruta de directorio en el servidor, manteniendo a los miembros de la familia o colaboradores en bibliotecas separadas desde una única instancia.

¿Por qué ejecutar Photoview en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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