Implementa Atomic Server con 1 clic.
CMS sin interfaz de código abierto en tiempo real y base de datos de grafos para bases de conocimiento colaborativas y contenido estructurado.
Elige un plan VPS para Atomic Server
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Atomic Server
Atomic Server es un CMS sin interfaz gráfica de código abierto y una base de datos de grafos construida sobre Atomic Data, un subconjunto estricto de RDF que otorga a cada pieza de contenido un esquema tipado y una URL estable. A diferencia de los CMS tradicionales que almacenan blobs opacos, Atomic Server almacena datos estructurados y vinculados que pueden ser consultados, validados y sincronizados en tiempo real entre clientes.
Alojar Atomic Server en tu propio VPS mantiene tu grafo de conocimiento, documentos y tablas bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni tarifas por usuario. Los WebSockets integrados transmiten actualizaciones en vivo a cada cliente conectado, lo que lo convierte en una base sólida para herramientas colaborativas, wikis internas y aplicaciones personalizadas que necesitan un backend estructurado y en tiempo real.
Funciones clave de Atomic Server
Sincronización en tiempo real
Los WebSockets integrados envían los cambios a cada cliente conectado al instante, de modo que la edición colaborativa y los paneles de control en tiempo real funcionan sin infraestructura adicional.
Grafo de conocimiento tipado
Cada recurso tiene un esquema y una URL única basada en Atomic Data, lo que le da a tu contenido validación, vinculación y capacidad de consulta que los almacenes de documentos planos no pueden igualar.
Potente editor de tablas
Edita registros estructurados en una interfaz de usuario similar a una hoja de cálculo con columnas tipadas, referencias y validación. Una interfaz familiar para colaboradores no técnicos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda de texto completo integrada indexa automáticamente cada recurso, lo que permite que las grandes bases de conocimiento se puedan buscar al instante sin configurar un motor separado.
JS, React, Svelte SDKs
Las bibliotecas cliente oficiales permiten a los desarrolladores crear interfaces de usuario personalizadas y aplicaciones que leen, escriben y se suscriben a cambios en tiempo real a través de una API tipada.
¿Por qué ejecutar Atomic Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.