Despliega OHDSI Atlas con un solo clic.
Plataforma web de código abierto para la investigación observacional en salud basada en el modelo de datos común OMOP.
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Todo lo que puedes crear con OHDSI Atlas
OHDSI Atlas es el estándar de la comunidad abierta para realizar investigación observacional sobre datos de salud a nivel de paciente convertidos al Modelo de Datos Común OMOP. Los investigadores lo utilizan para construir cohortes de pacientes, explorar vocabularios médicos estandarizados, diseñar estudios de estimación de efectos a nivel poblacional y caracterizar la historia natural de la enfermedad sin escribir SQL.
Autoalojar Atlas en tu propio VPS te da control total sobre los diseños de estudio, las definiciones de cohortes y los conjuntos de resultados, mientras que se envía precargado con el CDM OMOP sintético Eunomia para que puedas explorar el flujo de trabajo de inmediato. El back-end de WebAPI y la base de datos PostgreSQL incluidos hacen que cada función de Atlas funcione de inmediato, sin necesidad de una configuración de almacén de datos separada.
Funciones clave de OHDSI Atlas
OMOP CDM Análisis
Ejecutar definiciones de cohortes, caracterizaciones y estudios a nivel de población contra cualquier base de datos convertida al Modelo de Datos Común OMOP V5.
Explorador de vocabulario
Busca SNOMED, RxNorm, LOINC y otros vocabularios médicos estándar para construir conjuntos de conceptos que se traduzcan de forma coherente entre fuentes de datos.
Creador de cohortes
Define poblaciones de pacientes con un constructor visual utilizando criterios de inclusión, exposiciones a fármacos y ocurrencias de condiciones sin escribir SQL.
Datos de demostración de Eunomia
Viene precargado con el conjunto de datos sintéticos OHDSI Eunomia para que la generación de cohortes, la caracterización y los informes de Achilles funcionen inmediatamente.
Backend de WebAPI
El servicio WebAPI de Spring Boot incluido expone la API REST completa de OHDSI para acceso programático desde R, Python y otros clientes de análisis.
Estándar de comunidad abierta
Se une a una red mundial de investigadores que aplican los mismos métodos en más de mil millones de registros de pacientes entre socios académicos y de la industria.
¿Por qué ejecutar OHDSI Atlas en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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