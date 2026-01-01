Evolution API es una plataforma de código abierto que proporciona una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Construida sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real — todo ello sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no son de la API de la Nube.

El autoalojamiento de Evolution API en tu VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y eliminando los costes por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales a gran escala. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas proporcionan una persistencia fiable y un manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.