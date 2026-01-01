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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Evolution API

Evolution API es una plataforma de código abierto que proporciona una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Construida sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real — todo ello sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no son de la API de la Nube.

El autoalojamiento de Evolution API en tu VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y eliminando los costes por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales a gran escala. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas proporcionan una persistencia fiable y un manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.

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Funciones clave de Evolution API

Administración de multiinstancia

Conecta y gestiona múltiples números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia aislada y controlable de forma independiente a través de la API.

Integraciones de chatbot

Conectores nativos para Typebot, Chatwoot y OpenAI permiten la creación de chatbots sin código y conversaciones automatizadas con IA en WhatsApp.

Sistema de eventos de Webhook

Los webhooks en tiempo real entregan eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación en el momento en que ocurren, permitiendo respuestas automatizadas instantáneas.

Automatización del flujo de trabajo

Compatible con n8n y otras plataformas de automatización, lo que permite crear flujos de trabajo de mensajería complejos y de varios pasos sin código personalizado.

API RESTful

Una API HTTP/JSON limpia con autenticación por código QR facilita la integración de la mensajería de WhatsApp en cualquier aplicación o servicio.

¿Por qué ejecutar Evolution API en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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