Foundry Virtual Tabletop es la plataforma comercial líder y autoalojada para ejecutar juegos de rol de mesa en línea. Construido sobre un motor JavaScript modular con un amplio soporte para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu y docenas de otros sistemas a través de módulos de la comunidad, ofrece iluminación dinámica de nivel profesional, línea de visión, fichas animadas, automatización de tiradas de dados y un extenso lenguaje de macros para mecánicas de juego personalizadas.

Alojar Foundry en tu VPS mantiene cada campaña, hoja de personaje y mapa de batalla bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por sesión, sin costes mensuales de la nube y sin acceso de terceros a los datos de juego de tus jugadores. Se requiere una licencia de Foundry de pago y se compra una sola vez en foundryvtt.com.