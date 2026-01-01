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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con InfluxDB 2

InfluxDB 2 es una plataforma de series temporales diseñada específicamente que gestiona la ingesta, el almacenamiento, la consulta, la visualización y las alertas en una sola aplicación. Construido sobre el motor de almacenamiento TSM con el lenguaje de consulta Flux, ofrece ingesta de datos de alto rendimiento y compresión eficiente junto con una interfaz web moderna — eliminando la necesidad de integrar herramientas separadas como Grafana o Kapacitor para flujos de trabajo de observabilidad básicos.

El autoalojamiento de InfluxDB 2 en tu propio VPS elimina la tarificación por punto de datos y los costes de salida de datos comunes en las ofertas de nube administradas. Obtienes costes predecibles para flotas de dispositivos IoT, monitorización de infraestructura y pipelines de datos financieros, independientemente del volumen de ingesta, con almacenamiento persistente para años de telemetría histórica.

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Funciones clave de InfluxDB 2

Lenguaje de consulta Flux

Flux es un lenguaje de scripting funcional diseñado específicamente para datos de series temporales, que permite transformaciones, agregaciones y uniones de múltiples fuentes en una sola consulta.

Interfaz de usuario web integrada

La interfaz integrada incluye un constructor visual de consultas, un editor de paneles y un explorador de datos, por lo que no se requiere ninguna herramienta de visualización externa para empezar.

Alertas integradas

Configura umbrales y comprobaciones deadman directamente en InfluxDB 2 con puntos finales de notificación para Slack, PagerDuty, webhooks HTTP y más.

Motor de tareas

Programa scripts de Flux para el muestreo descendente, transformaciones ETL y agregación de datos sin trabajos cron externos o servicios de pipeline separados.

Control de acceso basado en tokens

Los tokens de lectura/escritura granulares con ámbito a cubos específicos permiten un control de acceso granular para múltiples equipos y aplicaciones que comparten una instancia.

¿Por qué ejecutar InfluxDB 2 en Hostinger?

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