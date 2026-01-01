InfluxDB 2 es una plataforma de series temporales diseñada específicamente que gestiona la ingesta, el almacenamiento, la consulta, la visualización y las alertas en una sola aplicación. Construido sobre el motor de almacenamiento TSM con el lenguaje de consulta Flux, ofrece ingesta de datos de alto rendimiento y compresión eficiente junto con una interfaz web moderna — eliminando la necesidad de integrar herramientas separadas como Grafana o Kapacitor para flujos de trabajo de observabilidad básicos.

El autoalojamiento de InfluxDB 2 en tu propio VPS elimina la tarificación por punto de datos y los costes de salida de datos comunes en las ofertas de nube administradas. Obtienes costes predecibles para flotas de dispositivos IoT, monitorización de infraestructura y pipelines de datos financieros, independientemente del volumen de ingesta, con almacenamiento persistente para años de telemetría histórica.