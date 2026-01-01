Sshwifty es un cliente SSH y Telnet basado en web y autoalojado que convierte cualquier navegador moderno en un terminal completamente funcional para el acceso remoto a servidores. Es compatible con la autenticaciÃ³n SSH por contraseÃ±a, clave pÃºblica e interactiva por teclado, junto con Telnet simple, eliminando la necesidad de instalar o configurar clientes nativos en cada estaciÃ³n de trabajo.

Autoalojar Sshwifty en un VPS proporciona a un equipo un Ãºnico punto de entrada compartido para gestionar mÃ¡quinas remotas desde cualquier lugar â€”telÃ©fonos, tabletas, portÃ¡tiles corporativos restringidos o quioscosâ€”, manteniendo el acceso controlado por una clave compartida. Los administradores pueden predefinir ajustes preestablecidos de host, restringir las conexiones a objetivos aprobados y auditar el trÃ¡fico a travÃ©s de ganchos del lado del servidor sin exponer los puertos SSH a la internet pÃºblica.